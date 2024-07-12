Байдена может спасти Тейлор Свифт

Пока кандидат от Демократической партии продолжает отражать нарастающее давление со стороны соратников, призывающих его выйти из президентской гонки, американская общественность ждет, что по этому поводу скажет Свифт. Недавно такие голливудские звезды, как Джордж Клуни и Майкл Дуглас, призвали Байдена снять свою кандидатуру. Свифт, в свою очередь, пока продолжает хранить молчание.

Певица имеет политический вес благодаря большой армии своих поклонников. В частности, считается, она может помочь Байдену повысить поддержку среди молодых избирателей. Поэтому накануне ноябрьских выборов в США даже заговорили о "факторе Свифт".

Во время предыдущей президентской кампании знаменитость была в лагере Байдена. Четыре года назад, выражая поддержку кандидату от демократов, она говорила, что при Байдене у США "есть шанс начать процесс исцеления, в котором страна так отчаянно нуждается".

Свифт наряду с телезвездой Опрою Уинфри остается самой упоминавшейся знаменитостью в США. Некоторые представители Демократической партии даже считают, что она должна баллотироваться в президенты.

Ранее СМИ писали, что некоторые союзники США в Европе на фоне публичных оплошностей Байдена начали налаживать контакты с командой Трампа, готовясь таким образом к его возможной победе на выборах кандидата от республиканцев.

Кроме того, стало известно, что некоторые из доноров Демократической партии заморозили 90 млн долларов пожертвований, пока Байден остается кандидатом в президенты.