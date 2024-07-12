Илон Маск пожертвовал деньги Трампу

Илон Маск внес пожертвование в фонд, который выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сообщается, что таким образом Маск хочет "оставить след на политическом ландшафте США". Сумма пожертвования не разглашается. Сам предприниматель эти сообщения не комментировал.

Маск многие годы делал пожертвования кандидатам от обеих партий. При этом он не тратил больших средств на президентские выборы, его вложения, как правило, были равномерно разделены между демократами и республиканцами, но в марте он заявил, что Соединенным Штатам нужна Республиканская партия у власти, "иначе Америке наступит конец".