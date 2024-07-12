Нефтебазу в Цимлянске Ростовской области, по информации Mash, ночью атаковали сразу два БПЛА. Один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второй попал по цели.

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, около 4 часов утра беспилотники ударили по нефтебазе в Цимлянске, на месте произошел пожар площадью 200 квадратных метров, ему был присвоен 3 ранг. К настоящему времени он так и не был потушен.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА нет. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники. Mash отмечает, что на территории нефтебазы хранится бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.