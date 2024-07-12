«Россия предлагала НАТО диалог, но…»

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, однако эти предложения не нашли встречного желания. Об этом в интервью российским СМИ заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Он подчеркнул, что «Россия не закрывается от диалога со странами Запада».

По словам Васильева, Запад всегда был заинтересован в обострении ситуации и на Кавказе, и в Иране.

«Такими шагами они постоянно стремились создать угрозу безопасности России. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности. Мы прекрасно видим, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона», - заключил он.