Пентагон: Наша политика не изменилась

Позиция США относительно возможностей применения американского оружия по военным объектам на территории России остается неизменной после саммита НАТО. Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Чиновница напомнила, что США позволяют удары своим оружием за линию границы, когда Россия атакует с другой стороны. Также она добавила, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.

"Но сейчас мы не разрешаем применение ATACMS для ударов вглубь России", - сказала Сингх.