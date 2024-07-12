Свыше 100 нелегалов задержаны в Турции

На побережье провинции Мугла в Турции задержаны 108 нелегальных мигрантов и трое подозреваемых в контрабанде людьми, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что 82 человека были задержаны в районе Милас и 26 в районе Фетхие провинции Мугла. Восемь из этих лиц, пытавшихся нелегально переправиться из Турции в другую страну на резиновых и парусных лодках, оказались несовершеннолетними.

В ходе операции по задержанию мигрантов были задержаны трое подозреваемых, которые предположительно были организаторами преступных действий.

Эта группа из 108 иностранцев была передана Управлению по миграции Турции.