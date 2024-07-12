Шольц об американских ракетах в Германии

Размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По словам Шольца, ракеты производства США, установленные в Германии, будут работать как сдерживающий фактор, а не как разжигание вражды.

«Нас всегда заботит предотвращение войны. <...> Не будет ни решений, ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации», — заявил он.

Канцлер подчеркнул, что все действия Берлина всегда соотносятся с сохранением безопасности как Германии, так и всех стран — участниц НАТО. Между тем поставки оружия Украине будут продолжаться, заверил Шольц.

«Мы понимаем, насколько это важно для Украины. Наша инициатива убедить многих людей предоставить дополнительные системы ПВО, такие как системы Patriot, теперь принесла свои плоды», — подчеркнул он.