Сотрудники полиции в рамках комплексных мероприятий в очередной раз обнаружили в городе Ханкенди оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, в период с 6 по 12 июля были обнаружены и изъяты 9 автоматов, 2 пистолета, 8 ручных гранат, 4 ружья, 2 мины, 7 взрывателей, 7 штык-ножей, 602 патрона различного калибра и т.д.

Кроме того, в селе Бейюк Галадяряси города Шуша обнаружены пулемет, автомат, пистолет и ружье.