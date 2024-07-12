Кулеба: Мы не можем ждать еще 75 лет...

Обещание членства Украины в НАТО должно быть выполнено. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление, это должно произойти в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире CNN.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина услышала обещания по дополнительной военной помощи, в частности по ПВО, а также решение союзников, что украинский путь в блок является "необратимым".

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", - заявил министр.