ОДКБ дала обещание Армении

Постоянный представитель России при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев прокомментировал решение Армении отказаться от выплат на следующий год, пишут российские СМИ.

Политик рассказал, что сумма взноса за 2025 год будет посчитана и начислена Армении.

Долевой взнос Еревана на 2024 год в ОДКБ составил 53,22 млн рублей (около 1,031 млн манатов - ред.). Власти республики отказались выплачивать эту сумму, объявив о заморозке участия страны в организации.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из ОДКБ.