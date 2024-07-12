Отдел информации 11:14

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги в США, эксперт по Южному Кавказу Томас де Ваал считает, что, если Армения не достигнет мирного соглашения с Азербайджаном, то не сможет устранить своей исторической зависимости от России и продолжить курс на сближение с Западом. Об этом эксперт пишет в своем анализе системы отношений Еревана с Москвой, существующей с начала 90-х годов прошлого века до настоящего времени.

«Успешное мирное соглашение с Азербайджаном будет означать, что у Армении будет больше возможностей, и она сможет уменьшить свою историческую зависимость от России и стремиться к более тесному партнерству с Западом. Сохранение статус-кво дает Москве надежду на применение своих традиционных рычагов контроля», — пишет де Ваал. Следует отметить, что такого мнения придерживаются не только эксперты. Западные правительства также рассматривают достижение мира в регионе как часть стратегии по снижению зависимости Армении от России и «вытеснению Москвы с Южного Кавказа». В частности, США объявили достижение мира между Азербайджаном и Арменией своим доминирующим приоритетом в регионе. Госсекретарь Энтони Блинкен лично уделяет этому вопросу значительное внимание, периодически проводя телефонные переговоры с руководителями Азербайджана и Армении и отправляя своих заместителей в Ереван и Баку. Важной вехой в этой связи является организованная по инициативе и с участием Блинкена встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшаяся недавно в Вашингтоне на полях саммита НАТО. В начале встречи Блинкен отметил, что стороны находятся очень близко к миру, и призвал предпринять необходимые шаги для достижения окончательного соглашения.

Томас де Ваал, напоминая об экономической и энергетической зависимости Еревана от Москвы, пишет, что, пока сохраняется эта зависимость, сближение с Западом будет невозможным. Поэтому Армения должна как можно быстрее диверсифицировать свою экономику. Впрочем, данный фактор зависит не только от решений Еревана, но и от геополитических условий. Как пишет Томас де Ваал, Армения сможет полноценно диверсифицировать свою экономику только тогда, когда откроются сухопутные границы с Турцией, закрытые с 1993 года. Правда, несмотря на это, Анкара является четвертым по величине торговым партнером Армении: торговля в основном идет через Грузию. Однако усилия по нормализации отношений между двумя странами продвигаются очень медленно, поскольку Анкара координирует собственные действия со своим близким союзником — Азербайджаном. Поэтому соглашение об открытии границ для граждан третьих государств должно было вступить в силу в 2023 году, но так и не было реализовано. «В 2024 году Армения окажется в неопределенной геополитической среде, — отмечает эксперт. — Ее отношения с Россией становятся все более напряженными, но Армения по-прежнему сильно зависит от России в сфере энергетики и торговли, оставаясь ее формальным военным союзником. Общественная поддержка диверсификации внешней политики сильна, а опросы общественного мнения показывают, что почти нет поддержки возврата к зависимости от Москвы в области безопасности, которая была до 2020 года. Запад предлагает повышенную политическую и экономическую поддержку, но в основном на долгосрочную перспективу. Поэтому Армения ищет новых партнеров за пределами региона, проявляя большой интерес, в частности к Индии, чтобы диверсифицировать свой круг международных союзников».

Британский эксперт считает, что судьба Армении в значительной степени зависит от выбора ее соседей, в первую очередь Азербайджана, и от событий в регионе. Автор отмечает, что Азербайджан является самой мощной страной региона в военном и политическом плане, а за последние годы неоднократно демонстрировал готовность применять силу для защиты своих интересов. Поэтому угроза нового военного конфликта в регионе может уменьшиться только после достижения мира между Баку и Ереваном. «Ход войны в Украине является еще одним важным фактором: если Россия добьется большего успеха на поле боя в 2024 году, то можно ожидать, что она займет более жесткую позицию в отношении других своих соседей, включая Армению. События в Грузии и Иране, которые также формируются под влиянием этих более крупных тенденций, также будут иметь последствия для Армении», — пишет де Ваал. Эксперт подчеркивает, что Запад не может предложить Армении значительных преференций в плане обеспечения безопасности, поскольку такие возможности ограничены чисто географически. В то же время Армения все еще имеет институциональные связи с Россией. Поэтому Запад сосредоточился на достижении мира между Арменией и Азербайджаном. Это связано с тем, что решения, принятые Азербайджаном и Турцией, вероятно, окажут наибольшее влияние на степень, в которой Армения продолжит зависеть от России.