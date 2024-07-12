Новая партия помощи Украине

Украина в рамках чешской инициативы в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов, а с сентября под конец года будет получать по 80–100 тыс. боеприпасов ежемесячно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Павел заявил, что существенного прорыва фронта в ближайшее время ожидать не стоит, однако Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя. Это позволит, по его мнению, скорее сесть за стол переговоров.

"Украину одновременно необходимо снабдить всем необходимым для ее обороны", - добавил президент Чехии.