Новое решение о платных дорогах в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок использования автомагистрали в качестве платной дороги", утвержденные постановлением от 6 марта 2019 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.

Согласно документу, сумма платы за проезд для транспортных средств на каждой платной автомагистрали будет утверждаться Тарифным (ценовым) советом с учетом категории автодороги.

До сих пор в этом вопросе учитывались также пройденное транспортным средством расстояние, его вес и количество поездок в течение месяца.