Зурабишвили продолжает борьбу
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направит иск в Конституционный суд (КС) Грузии, чтобы добиться отмены закона об "иноагентах", сообщают грузинские СМИ.
Ожидается, что президент потребует от КС установить, соответствует ли принятый закон статье 78 Конституции Грузии. В ней говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.
Одновременно подготовкой собственного иска занимались более сотни грузинских НПО. Они указывают, что закон также противоречит статьям Конституции о правах на объединения, на равенство, на неприкосновенность личной жизни.