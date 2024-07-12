ЦАХАЛ уничтожил в Рафахе склад с парапланами

Израильские военные уничтожили в городе Рафах на юге сектора Газа склад с парапланами, сообщила армейская пресс-служба.

По информации военных, объект использовался подразделением противовоздушной обороны вооруженного крыла ХАМАС в Рафахе. Этими парапланами радикалы воспользовались утром 7 октября 2023 года, чтобы преодолеть укрепленные заграждения на границе между сектором Газа и Израилем.

Помимо этого, за последние сутки в районе Рафаха было уничтожено несколько шахт подземных туннелей и ликвидировано некоторое число вооруженных сторонников ХАМАС, заявили в пресс-службе.

Израильские войска также продолжают действовать в городе Газа. Там за прошедший день сухопутные подразделения при содействии ВВС уничтожили несколько вооруженных палестинских радикалов, проинформировали в армии.