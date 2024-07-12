Генсек ОБСЕ у Алиева
13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмид. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмид. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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