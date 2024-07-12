Найдены тела трех подростков, утонувших вечером 11 июля в Каспийском море на территории поселка Зиря Хазарского района Баку. Об этом сообщили в МЧС.

Извлеченные из воды тела Асланова Амида Асиф оглу (2008 г.р.), Асланова Анара Асиф оглу (2009 г.р.) и Агаева Агаширина Рамин оглу (2007 г.р.) переданы по назначению.

В операции были задействованы силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС и Службы спасения особого риска.