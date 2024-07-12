В Британии подтвердили: США использовали наши военные базы

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило факт использования самолетами США аэродромов британской военной базы Акротири на Кипре, но при этом не стало раскрывать информации о целях визитов американской авиации. Об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail со ссылкой на британское МО.

Минобороны Великобритании "подтвердило, что военные самолеты США совершали посадки на территории суверенной базы с разрешения" британской стороны, но "не стало комментировать цели этих полетов".

Официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис заявил на фоне сообщений об использовании британских баз американскими самолетами, что правительство не комментирует операции третьих стран. Он также подчеркнул, что его страна не участвует ни в каких военных операциях.