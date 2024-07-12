США и Индия договорились о сотрудничестве

Соединенные Штаты вслед за Россией усилили коммуникацию и сотрудничество с Индией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор со своим коллегой - советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Во время разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего, регионального и международного значения.

В частности, в своем разговоре советники "договорились тесно сотрудничать для дальнейшего продвижения индо-американских отношений, построенных на общих ценностях, а также общих стратегических интересах и интересах безопасности".

Кроме того, Салливан и Довал подтвердили необходимость коллективной работы над решением глобальных вызовов мира и безопасности.