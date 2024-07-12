Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13:31

Как известно, срок действия контракта, заключенного между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа через территорию Украины в Европу, истекает 31 декабря этого года. Киев не будет продлевать соглашение, что обусловит серьезные проблемы для зависящих от российских поставок европейских стран - Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии. По сообщениям, Европейский союз ведет переговоры с Баку о транспортировке азербайджанского газа через Украину в качестве альтернативного варианта.

Австрийское издание Industrie Magazine пишет, что этот вариант выглядит туманным: «Если он осуществится, Европа фактически снова будет покупать российский газ под видом азербайджанского», - предполагают в Вене. Евросоюз поставил перед собой цель свести зависимость от российского газа к нулю к 2027 году. Отмар Карас, первый вице-президент Европейского парламента, подчеркивает необходимость извлечь уроки из истории и использовать альтернативные источники энергии. Еврокомиссия уверяет, что Старый континент сможет пережить предстоящую зиму без российского трубопроводного газа и заполнить свои хранилища к весне 2025 года. Нынешняя ситуация демонстрирует глубокие расхождения во мнениях внутри Европы. Истечение сроков транзитных контрактов дает возможность снизить зависимость от российского природного газа. В первом квартале этого года ЕС импортировал 18 процентов своего газа из России. Без поставок из Украины показатель составил бы всего 13 процентов, как показывают данные брюссельского аналитического центра «Брюгель». Эти цифры ясно демонстрируют, насколько важен украинский маршрут для поставок газа в Европу, и какое стратегическое значение этот вопрос имеет для будущего.

Несмотря на такую официальную позицию, в ЕС все еще есть сторонники продолжения транспортировки российского газа через Украину. Есть опасения, что некоторые страны работают над «уловками», дабы замаскировать транзит после 2024 года. Уолтер Больц, консультант по энергетике юридической фирмы Baker McKenzie, критически относится к этому и подчеркивает, что такое продолжение подорвет европейский режим санкций и усилия по обеспечению энергетической независимости. Возможным решением может стать заключение энергетической компанией ЕС нового контракта на поставку газа с «Газпромом» и транспортировка газа через Украину. Компания могла бы покупать газ у «Газпрома» на российско-украинской границе, направлять его через Украину в ЕС и перечислять транзитные сборы украинскому оператору газотранспортной сети.

Однако такое решение усилит политическую напряженность внутри ЕС и подорвет усилия по достижению независимости. Такие эксперты как Больц критически относятся к этим вариантам, поскольку они сопряжены с юридическими и политическими рисками. Другой обсуждаемый сценарий – импорт газа из Азербайджана по трубопроводной системе TAP/TANAP, которая проходит мимо России и Украины через Турцию в Италию. Якопо Пепе из Фонда науки и политики поясняет, что эта трубопроводная система в настоящее время работает на полную мощность, и Азербайджан не может поставлять дополнительное топливо в краткосрочной перспективе. Кроме того, газу придется идти через Россию. Пепе подчеркивает, что газ из Азербайджана на самом деле является российским, поскольку Азербайджан сам покупает топливо у России для выполнения своих обязательств по поставкам. Тем не менее, судя по всему, существуют планы по прокачке дополнительного газа из Азербайджана в Европу - через Украину. Это означает, что никому не придется подписывать контракт с «Газпромом». Однако предполагаемое решение имеет решающий недостаток: если бы Австрия, Венгрия и Словакия в будущем импортировали газ из Азербайджана через Украину, возможно, это было бы лучше продать политически, что на самом деле является самообманом. Газ из Азербайджана, поступающий в Украину, сначала должен идти через Россию, поскольку другого маршрута попросту нет.