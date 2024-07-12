Байден: Трамп – «собачонка» Путина

«Послушайте, это смертельно серьезно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся в Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», — сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что «ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень. Вот кто он такой».

«Что, черт возьми, происходит? Но говорить предпочитают о том, как я путаю имена. Я думаю, забыли, что Трамп назвал Никки Хейли [бывшая соперница Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев] Нэнси Пелоси [экс-спикер Палаты представителей Конгресса США]», — добавил Байден.