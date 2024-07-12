Грузия и Армения обсудили региональную безопасность

Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил в Ереване вопросы стратегического партнерства между странами и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба грузинского Министерства обороны, пишут СМИ.

"На встрече стороны обсудили дружественные и добрососедские отношения, существующие между Грузией и Республикой Армения. Была отмечена важная роль Грузии в деле обеспечения мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Чиковани и Пашинян также коснулись темы стратегического партнерства, соглашение о котором было подписано в январе 2024 года. Стороны отметили, что стратегическое партнерство Грузии и Армении будет способствовать углублению отношений между странами во многих сферах, добавили в пресс-службе.

Вчера состоялась беседа министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе. В завершение встречи министры обороны подписали план сотрудничества между Министерством обороны Армении и Министерством обороны Грузии на 2024 год.