Жесткая реакция МВД на беспредел в бакинском детсаде

Информация о ситуации в детском саду №310, расположенном в Сабунчинском районе столицы, взята под контроль. Об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор полиции Анар Гафаров.

По его словам, несколько родителей пожаловались на то, что бывшая воспитательница детского сада Т.Садыгова избивала детей, а экс-заведующая детсадом Г.Гусейнова за материальное вознаграждение принимала детей сверх нормы и требовала ежемесячную оплату.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.

В зависимости от результатов расследования их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, снятый в одном из детских садов Баку. На кадрах воспитатель избивает ребенка, угрожая задушить, если он «спустится вниз». Как выяснилось позже, инцидент произошел в детсаде №310 Сабунчинского района.