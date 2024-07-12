Вчера в социальных сетях распространилась информация об избиении водителя азербайджанского происхождения армянскими пограничниками. Сообщалось, что инцидент произошел на границе КПП "Нордоза".

Водитель из иранского города Хой (Южный Азербайджан) был избит армянскими пограничниками из-за своей этнической принадлежности. Причиной инцидента стал отказ армянской стороны пропускать иранских граждан через пограничную зону, притеснение водителей азербайджанского происхождения и пропуск только армянских водителей.

Иранские СМИ сообщают, что после инцидента с водителем по имени Амид Гулузаде генеральное консульство Ирана в Армении направило официальную жалобу в полицию, требуя провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

"К счастью, состояние избитого водителя хорошее, его отпустили домой. Подана жалоба в армянскую полицию, дело расследуется", - заявил генеральный консул Ирана в Гафане Мортеза Абедин Варам.