Австралийский премьер о шпионаже России

Альбанезе выступил с утверждением, что РФ "не уважает международное право". "К ним следует относиться с презрением. Именно это я к ним и испытываю. Как насчет того, чтобы попытаться прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств...Россия может получить это сообщение. Отступите", - сказал премьер.

В пятницу австралийская полиция объявила о задержании местной супружеской пары по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным телеканала ABC, задержанные Кира и Игорь Королевы имеют гражданство Австралии, но родились в РФ, а также имеют российские паспорта. По версии следствия, 40-летняя женщина, которая служит в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала Россию, где собиралась передать местной стороне данные, связанные с ВС Австралии. Утверждается, что ее 62-летний муж помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки.