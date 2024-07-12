Военнослужащие азербайджанской армии, привлеченные к международным оперативно-тактическим командно-штабным учениям "Бірлестік-2024", демонстрируют высокий профессионализм. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Военнослужащие Военно-воздушных сил страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели воздушную разведку местности во взаимодействии с подразделениями БПЛА других государств-участников учений и определили координаты наземных целей условного противника.