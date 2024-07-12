Зеленский летит в Великобританию

Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе намерен посетить Великобританию и Ирландию. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

Отмечается, что Зеленский отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы 18 июля выступить перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. На встрече должны обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию.

Указывается, что данная конференция считается «детищем» президента Франции Эммануэля Макрона. И сейчас должна состоятся четвертая встреча Европейского политического сообщества. Этот состав был учрежден после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.