Прогноз Кобахидзе по вступлению в ЕС

Грузия будет наиболее готова к интеграции в Евросоюз по сравнению со всеми странами-кандидатами к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр отметил, что настроения оптимистичны по данному вопросу, также соответствующие шаги будут предприниматься и дальше.

"Поэтому я уверен, что к 2030 году Грузия вполне может вступить в Евросоюз", - сказал он.