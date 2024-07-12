Турецкая армия громит террористов видео
Турецкая армия ликвидировала 11 боевиков Рабочей партии Курдистана в ходе операции на севере Ирака. Об этом сообщило Минобороны республики в соцсети X.
"На севере Ирака в района Хакурк и Гара уничтожены 11 террористов", - говорится в сообщении.
Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.
Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz… pic.twitter.com/3Itn9SRDcK