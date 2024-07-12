Израильская армия подтверждает, что целью ее удара по городу Хан-Юнис в секторе Газа был лидер боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Помимо него, целью атаки был командующий силами ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Салама, отмечает издание. По сведениям его военных источников, ад-Дейф и Салама скрывались в одном из зданий в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе "в гражданской среде", в момент удара там, предположительно, находились "еще десятки" вооруженных радикалов из ХАМАС.

Армия обороны Израиля пока не делала официальных заявлений по поводу этого удара. Как утверждает The Times of Israel, военные пока ожидают подтверждения ликвидации ад-Дейфа и Саламы.

Тем временем глава Минобороны Израиля Йоав Галант проводит оперативное совещание с руководством армии и спецслужб "в свете последних событий в секторе Газа", сообщили в пресс-службе министра.

Ранее Минздрав анклава сообщал, что в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа более 70 человек погибли в результате удара ВС Израиля, пострадали 289 человек.