Накануне на территории грязевых вулканов Гобустана состоялось тест-драйв шоу полногибридного внедорожника GWM Tank 300. Недавно поступивший в официальную продажу на территории Азербайджана Tank 300 совершил серию заездов на специально подготовленном для данного мероприятия оффроад полигоне на территории грязевых вулканов Гобустана.

Гости мероприятия – известные блогеры, представители авто СМИ, а также участники различных оффроад-клубов нашей страны получили возможность протестировать внедорожные качества модели, в тяжелых условиях степной местности Гобустана, с учетом рыхлой почвы вокруг грязевых вулканов.

Участники мероприятия высоко оценили внедорожный функционал, комфорт и мягкость управления модели Tank 300. В частности, основатель оффроад клуба “Zəfər” Махмуд Юсубов отметил: «... Автомобиль идеально прошел сложную трассу, симулирующую скалистую местность, реку, грязевую ванну, пустынную пересеченную местность. В целом можно с уверенностью сказать, что Танк 300 грязи не боится (улыбается)... Думаю, учитываю цену автомобиля, ее внедорожные качества, а также гарантийные условия предлагаемые официальным диллером, продажи данной модели «обречены» на успех. В целом же в продажах в нашей стране фактически в оффроад сегменте — это единственная машина, которая оснащена помимо ДВС еще и батареей, что позволяет существенно экономить на топливе».

Бренд Tank – это дочернее предприятие концерна GWM (Great Wall Motor), который уже долгие годы является одним из крупнейших китайских автоэкспортеров. Данный бренд профилируется на производстве премиальных внедорожников. С 2022 года внедорожники Tank вышли на чистое первое место в Китае в своем сегменте. Данный факт говорит о многом, т.к. местный внутренний рынок с одной стороны является крупнейшим в мире, а с другой самым высококонкурентным.

Ранее в 2024 году на местном рынке дебютировала более габаритная модель Tank 500.

Отметим, что другой бренд автогиганта GWM – Haval уже несколько лет как успешно реализуется в Азербайджане и рынках других государств.

Модель Танк 300 стала трендовой после появления серии обзорных видео, демонстрирующих внедорожные качеств и проходимость автомобиля. В течение первых нескольких месяцев работы конвеера на него выстроилась очередь ожидающих клиентов.

Танк 300 Hybrid был задуман как сильный, умный, премиальный внедорожник, способный преодолевать средние и большие расстояния, при этом не ограничивая пассажиров в удобствах.

В Азербайджан полноприводный автомобиль марки Танк 300 будет импортироваться официальным дилером в полногибридной рамной комплектации, которая позволяет вдвое сократить расход топлива и значительно увеличить мощность автомобиля за счет дополнительного электромотора.

Парадоксальный факт, что несмотря на то что в стране наблюдается ощутимый тренд на полногибридные автомобили, ниша в сегменте полноприводных рамников была фактически пуста. Т.е. у Танка 300 в той комплектации, импорт которой стартовал в Азербайджан, и по той цене (67 900 АЗН), по которой она реализуется, фактически нет конкурентов. Это подтверждается предзаказным ажиотажем на данную модель и полной распродажей дебютной партии автомобилей, завезенных в Баку в первые же дни после доставки.

Помимо экономичности и цены, дополнительным конкурентным преимуществом Танк 300 являются его ходовые качества. За счет 2-литрового турбированного бензинового двигателя, работающего в тандеме с электромотором, внедорожник весом 2,4 т развивает скорость в 100км/ч всего за 8 секунд, что является отличным показателем для рамного автомобиля подобного класса. Мощность модели составляет 350 л.с. с крутящим моментом 648Нм.