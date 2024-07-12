Такой комментарий дал представитель Кремля после заявления главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о попытках покушения на российского лидера.

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводят российские СМИ.

*** 16:16 Главному управлению разведки Минобороны Украины известно о покушениях на российского президента Владимира Путина. Попытки убить главу Кремля были, но пока неудачные. Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, передают украинские СМИ со ссылкой на его интервью NV.

"Они (попытки убить главу Кремля Владимира Путина - ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачные", - сказал Буданов.

На вопрос, является ли Путин не такой уж компромиссной фигурой для своего окружения и "устраивающим всех третейским судьей", он сказал, что "это не о компромиссе уже давно".

В этом контексте, в качестве примера, главный украинский разведчик вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.

"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", - добавил Буданов.