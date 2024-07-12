Польша о необходимости сбития ракет РФ над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве. Об этом он сказал в интервью Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне, его слова приводит ВВС.

Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.

"На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что Польша является прифронтовой державой, и российские ракеты нарушают ее воздушное пространство.