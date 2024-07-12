Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 16:28

«Запад ясно реагирует на антидемократические действия правительства Грузии, ставящие под угрозу евроатлантическое будущее страны», - сказал в интервью haqqin.az экс-депутат парламента Грузии, политолог Вахтанг Хмаладзе, комментируя отсутствие в декларации вашингтонского саммита НАТО любых упоминаний о стремлении Грузии в Североатлантический альянс. По словам политолога, действия официального Тбилиси кардинальным образом расходятся с его заявлениями о планах вступления в ЕС и НАТО.

«С одной стороны, правящая партия заявляет, что стремится обеспечить членство Грузии в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, - говорит Хмаладзе, - а с другой, говорит о необходимости обезопасить государство от втягивания страны в военные действия против Российской Федерации и сворачивает деятельность различных демократических институтов. При этом правящая партия повсеместно анонсирует вступление Грузии в ЕС к 2030 году в то время, как руководители Евросоюза утверждают, что из-за действий официального Тбилиси вопрос о членстве Грузии в ЕС уже снят с повестки дня европейцев. В результате, за исключением нескольких пророссийских партий, все оппозиционные организации Грузии уверены, что власть, публично декларируя стремление к евроинтеграции, на самом деле стремится перекрыть Грузии дорогу в ЕС и НАТО». По словам политолога, начиная с весны нынешнего года не было ни одного действия правительства Грузии, которое бы способствовало интеграции страны в Евросоюз. И в то же время было принято много решений, создающих новые препятствия для евроинтеграции. «Исходя из опросов общественного мнения, большинство грузинских граждан возлагает надежды на победу оппозиционных партий на предстоящих 26 октября 2024 года парламентских выборах, - отметил Хмаладзе. - В этом случае произойдет смена действующего правительства и сформировано новое коалиционное руководство, которое начнет бороться за ускорение процесса евроинтеграции. То, что из декларации Североатлантического альянса были удалены все упоминания о стремлении Грузии в НАТО, стало естественной реакцией на действия правительства Грузии, принявшего несколько антидемократических, антизападных законов. После чего последуют дискриминационные санкции, прекращение отношений с правительством Грузии, сворачивание программ финансовой помощи ЕС и США, в частности связанной с усилением грузинской армии, прекращение инвестиций в экономику страны и прочее».