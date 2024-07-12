«Правительство опасается: сломив Украину, Россия может оккупировать Грузию» для haqqin.az комментирует Вахтанг Хмаладзе
«Запад ясно реагирует на антидемократические действия правительства Грузии, ставящие под угрозу евроатлантическое будущее страны», - сказал в интервью haqqin.az экс-депутат парламента Грузии, политолог Вахтанг Хмаладзе, комментируя отсутствие в декларации вашингтонского саммита НАТО любых упоминаний о стремлении Грузии в Североатлантический альянс.
По словам политолога, действия официального Тбилиси кардинальным образом расходятся с его заявлениями о планах вступления в ЕС и НАТО.
«С одной стороны, правящая партия заявляет, что стремится обеспечить членство Грузии в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, - говорит Хмаладзе, - а с другой, говорит о необходимости обезопасить государство от втягивания страны в военные действия против Российской Федерации и сворачивает деятельность различных демократических институтов. При этом правящая партия повсеместно анонсирует вступление Грузии в ЕС к 2030 году в то время, как руководители Евросоюза утверждают, что из-за действий официального Тбилиси вопрос о членстве Грузии в ЕС уже снят с повестки дня европейцев. В результате, за исключением нескольких пророссийских партий, все оппозиционные организации Грузии уверены, что власть, публично декларируя стремление к евроинтеграции, на самом деле стремится перекрыть Грузии дорогу в ЕС и НАТО».
По словам политолога, начиная с весны нынешнего года не было ни одного действия правительства Грузии, которое бы способствовало интеграции страны в Евросоюз. И в то же время было принято много решений, создающих новые препятствия для евроинтеграции.
«Исходя из опросов общественного мнения, большинство грузинских граждан возлагает надежды на победу оппозиционных партий на предстоящих 26 октября 2024 года парламентских выборах, - отметил Хмаладзе. - В этом случае произойдет смена действующего правительства и сформировано новое коалиционное руководство, которое начнет бороться за ускорение процесса евроинтеграции. То, что из декларации Североатлантического альянса были удалены все упоминания о стремлении Грузии в НАТО, стало естественной реакцией на действия правительства Грузии, принявшего несколько антидемократических, антизападных законов. После чего последуют дискриминационные санкции, прекращение отношений с правительством Грузии, сворачивание программ финансовой помощи ЕС и США, в частности связанной с усилением грузинской армии, прекращение инвестиций в экономику страны и прочее».
Вахтанг Хмаладзе утверждает, что в планы «Грузинской мечты» вовсе не входят радикальный отказ от прозападного курса и намерение войти в какие-то объединения, в которых доминирует Россия.
«Вряд ли это может быть их целью, поскольку противоречит элементарной логике, - считает грузинский политолог. – Куда лучше интегрироваться в богатый и демократический союз. Просто необходимо учесть, что всеми действиями правительства и государственных структур манипулирует грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. И такая ситуация грозит для будущего страны негативными последствиями».
Хмаладзе уверен, что действия Тбилиси мотивированы страхом перед Москвой, что стало особенно заметно после вторжения России в Украину феврале 2022 года.
«Страх перед Кремлем – это определяющий фактор политики правящей элиты, уверенной, что в этой войне победит Россия, - считает Хмаладзе. – Правящая партия боится, что Россия, сломив сопротивление Украины, оккупирует и Грузию. Отсюда и та покорность, с которой «Грузинская мечта» следует желаниям, а может быть, и указаниям Кремля. Таким образом, пока идет война в Украине, правительство Грузии будет держать страну в подвешенном состоянии, манипулируя своим внешнеполитическим курсом».
Хмаладзе считает критическим моментом предстоящие парламентские выборы и, возможно, резкие изменения на украинском фронте.
«Если до октябрьских выборов станет ясно, что Россия терпит в Украине поражение, то ситуация может измениться и до голосования 26 октября, - говорит политолог. - С другой стороны, трудно предположить, что в оставшиеся два-три месяца ситуация на востоке Украины существенно поменяется. Поэтому состояние неопределенности в политике грузинских властей, когда члены Кабинета министров говорят одно, а делают другое, может продолжаться еще довольно долго…».