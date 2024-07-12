Росавиация может готовить проверки в отношении главного промышленного ведомства по факту авиакатастрофы под Коломной. Об этом предупредил замруководителя Росавиации Андрей Добряков на совещании с представителями Министерства промышленности и торговли.

Также он добавил, что Sukhoi Superjet 100 летел по маршруту с аэродрома авиазавода в Луховицах во Внуково без разрешения с аэродрома, который не предназначен для взлета и посадки гражданских судов.

«Сейчас я боюсь, что мы сейчас с вами будем плотно работать, потому что он летел с аэродрома, на котором базировалась база ОАКа, он не является гражданским, он летел без разрешения», - заявил Андрей Добряков на кадрах видео, опубликованного в Telegram-канале «Авиаторщина».

Ранее в пресс-службе Минпромторга отмечали, что самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95.

Экипаж упавшего в Коломенском районе Подмосковья самолета Sukhoi Superjet 100 погиб. На борту находились три человека, пассажиров на нем не было. Лайнер выполнял тестовый полет после планового ремонта. В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что борт упал в лесном массиве.