Вучич анонсировал совместные военные учения с Египтом

Президент Сербии Александар Вучич в ходе визита в Египет обсудил со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси конфликт в Украине и заявил о проведении совместных военных учений двух армий в ближайшее время. Об этом пишут зарубежные СМИ.

"Мы двое выразили наше стремление к миру во всем мире. Раньше это было глупо говорить, но сегодня это редкость и практически под запретом, так как лишь небольшому числу стран разрешено призывать к миру, а не к поражению одной из сторон. Сербия и Египет разделяют мнение, что мир важен и необходим", - подчеркнул Вучич.

По его словам, с ас-Сиси они обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества.

"Весьма скоро состоятся совместные учения сербской и египетской армий, в первую очередь, наших специальных подразделений", - уточнил глава государства.

Лидеры двух стран подписали 13 июля соглашение о свободной торговле, а также еще 10 соглашений и меморандумов в различных сферах.