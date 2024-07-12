В Армении бывшая замминистра подала иск против Пашиняна

Бывшая заместитель министра окружающей среды Армении Гаяне Габриелян подала иск против правительства, требуя восстановить ее в должности и выплатить компенсацию за время вынужденного простоя. Информация об этом размещена на сайте судебной информационной системы "Даталекс", пишут армянские СМИ.

Габриелян, уволенная 21 марта 2024 года приказом премьер-министра Никола Пашиняна, настаивает на том, что он был незаконным. Она требует признания данного решения недействительным и восстановления ее в прежней должности, а также компенсировать сумму вынужденного простоя за весь период – начиная с 21 марта до вступления судебного акта в законную силу, в размере средней заработной платы.

Иск был передан на рассмотрение судье административного суда Мгеру Петросяну, предварительное слушание по делу состоялось 4 июля.