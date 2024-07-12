Песков предупреждает: Для Европы сейчас не лучшее время...

Россия обладает достаточными возможностями, чтобы отвечать на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Конечно", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли Россия отвечать на это. "Всегда была парадоксальная ситуация: США размещали разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, определяла в качестве цели для наших ракет европейские точки", - указал Песков.

Парадокс в том, пояснил он, что США продолжают зарабатывать деньги, а Европа "находится в прицеле ракет".

"Наша страна - в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Это все уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств", - предупредил представитель Кремля.

Песков добавил, что "Европа трещит по швам, для Европы сейчас не лучшее время".