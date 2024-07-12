Эрдоган об операции против РПК

Турция в ближайшее время планирует завершить проводимую с 2019 года операцию "Коготь - замок" на севере Ирака против базирующихся там боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также создание пояса безопасности в районах на севере Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны.

"Мы наносим серьезные удары террористической организации. В ближайшее время мы закроем замок на севере Ирака в районе проведения операции "Коготь - замок". Мы также восполним недостающие звенья пояса безопасности в Сирии. Террористическая организация в Ираке и Сирии оказалась в полной ловушке", - отметил Эрдоган.

Ранее президент Турции сообщал о планах завершить создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы со стороны РПК. Аналогичную стратегию Анкара рассматривает для Северного Ирака. Эрдоган в конце апреля посетил Ирак, где обсудил вопросы совместного противодействия РПК.