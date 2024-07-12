Суд отменил приговор Имрану Хану

Окружной суд Исламабада отменил приговор бывшему премьер-министру Имрану Хану по делу о незаконном браке. Таким образом, последний из вынесенных политику обвинительных вердиктов прекратил действие, из-за чего тот потенциально может выйти на свободу, пишут зарубежные СМИ.

Окружной судья Афзал Маджока согласился с апелляцией Хана и его жены Бушры Биби, подчеркнув при этом, что если против политика нет действующих ордеров на арест, то он должен быть освобожден из тюремного заключения.

"Если они не разыскиваются по другому делу, то в таком случае основатель "Движения за справедливость" и Бушра Биби должны быть немедленно освобождены", - цитирует судью газета Dawn.

Ранее несколько других приговоров были отменены или было приостановлено их исполнение. Кроме того, Хан получил возможность внести залог и выйти на свободу по делу о коррупции, так как суд постановил, что для содержания его под стражей нет оснований. При этом газета напоминает, что суд в Лахоре в четверг отложил вынесение решения о залоге по делу о беспорядках 9 мая 2023 года, когда сторонники политика атаковали ряд государственных и военных объектов в городе. Также издание цитирует министра планирования и развития Ахсана Икбала, который в июне заявлял, что "Имрана Хана следует содержать в заключении пять лет", то есть до 2029 года.

3 февраля 2024 года гражданский суд приговорил Имрана Хана и Бушру Биби к семи годам тюремного заключения за вступление в брак до истечения иддата (периода после развода или смерти мужа, в течение которого женщина не имеет права выходить замуж за другого мужчину). Иск в суд был направлен бывшим мужем Бушры Биби, брак с которым она расторгла ранее.