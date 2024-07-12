Эрдоган: Слов уже не хватает…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в секторе Газа является не войной, а "открытым геноцидом". С такими словами он выступил на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны, пишут турецкие СМИ.

"Даже слов уже не хватает, чтобы описать резню в секторе Газа, где погибли свыше 40 тыс. невинных людей. Почти три четверти Газы превращено в руины в результате атак Израиля на гражданские поселения. То, что происходит в Газе с 7 октября, не является войной. Происходящее в секторе Газа – это открытый геноцид. Мы выступаем за скорейшее прекращение огня в Газе, чтобы жители региона смогли вздохнуть легче. На саммите НАТО [в Вашингтоне] мы четко дали понять нашим собеседникам, что на израильское правительство необходимо оказать более серьезное давление в вопросе урегулирования в Газе", - сказал Эрдоган.

МИД Турции ранее обвинил Израиль в стремлении помешать переговорам о постоянном прекращении огня в Газе, призвав международное сообщество положить конец его "варварству" в Газе.