В Армении задержали учительницу Наталью Таранушенко, которая уехала из России после возбуждения в отношении нее дела "о распространении фейков про ВС РФ" по мотивам политической ненависти. Об этом сообщают российские СМИ.

Сейчас женщине 65 лет, в школе она проработала 44 года.Поводом для возбуждения дела о фейках про ВС РФ стал проведенный ей в 2022 году классный час на тему «СВО» (война в Украине – ред.), во время которого она сравнила политику российских властей в Украине с политикой Германии в 1930-е годы.

Таранушенко задержали в аэропорту Еревана накануне вылета, после чего она провела четыре часа в полицейском участке. Затем ее освободили под подписку о невыезде. Задержание россиянки связано с тем, что она была объявлена российскими властями в межгосударственный розыск.