Женская юношеская сборная Азербайджана U-16 по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе «С», который проходит в Гибралтаре.

Завтра в финале сборная Азербайджана сыграет с победителем матча Мальта – Кипр.

Напомним, на групповой стадии азербайджанские баскетболистки без особых проблем обыграли Армению, Грузию и Кипр.

Сборная Азербайджана U-16 может во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы в дивизионе «С». В прошлом году в Андорре подопечные турецкого специалиста Эврена Алкая также победили во всех матчах и завоевали золотые медали.