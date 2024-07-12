Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:51

Международный валютный фонд (МВФ) бьет в колокола: госдолг погубит Соединенные Штаты и мир в целом. В своем докладе МВФ отмечает, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США ухудшилась. Действительно, у Фонда есть все основания для паники. США остаются экономикой с крупнейшим долгом, чья чистая международная инвестиционная позиция ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023-м. Для сравнения, за период с 2016 по 2019 годы, предшествовавший пандемии коронавируса, инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП. Нынешние темпы ее ухудшения, конечно, внушают страх.

Показатель международной инвестиционной позиции оценивает разницу между тем объемом иностранных активов, которые находятся у страны, и объемом обязательств этого государства, которые находятся во владении внешних заемщиков и инвесторов. Эта разница для США в 2023 году достигла 19,7 трлн долларов. Все международные структуры, включая МВФ, не раз выражали тревогу по поводу разросшегося до невероятных масштабов американского госдолга. Но сегодня Фонд уже бьет во все колокола: США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны. При этом экономическая нестабильность может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны. В фонде подчеркивают, что данная угроза может стать реальностью в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в своей экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты. МВФ не просто констатирует проблему, но и предлагает США конкретные варианты выхода из сложившейся ситуации. Но насколько эти варианты приемлемы для Вашингтона? В частности, Фонд считает, что США следует отказаться от импортных пошлин, а также решить свои торговые и инвестиционные разногласия с другими странами для поддержки глобальной торговой системы. То есть следует свернуть применяемые США тарифные барьеры - пошлины на импорт иностранных товаров. Но именно эта политика применяется Вашингтоном в качестве наиболее действенного и легкого метода борьбы с растущим давлением со стороны китайской экономики, в частности – с наплывом произведенных в Поднебесной электромобилей.