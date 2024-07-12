Глава правительства Ирландии Саймон Харрис принял президента Украины Владимира Зеленского, сделавшего остановку на острове по пути с саммита НАТО в Вашингтоне. Как заявил Харрис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTE, лидеры обсудили ситуацию в Украине, встретившись на территории международного аэропорта Шаннон на западном побережье Ирландии.

"Я получил от президента Зеленского приглашение посетить Киев этим летом и с нетерпением жду этой возможности, - сказал Харрис. - Я также пригласил президента Зеленского совершить официальный визит в Ирландию".

Стороны затронули вопросы помощи, которую Ирландия может оказать Украине в разминировании ее территории, совершенствовании кибербезопасности, а также в работе по воссоединению с родственниками украинских детей, находящихся сейчас в России. В соцсети X Зеленский отметил, что также поднял вопрос о воплощении в жизнь планов, обсуждавшихся на конференции по Украине, прошедшей в июне в Швейцарии.

Отвечая на вопросы ирландских журналистов, Зеленский поблагодарил правительство страны за оказываемую Украине помощь, а также прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО назвал украинского лидера "президентом Путиным".

"Это была ошибка. Соединенные Штаты сделали много, чтобы поддержать украинцев. Мне кажется, что о каких-то ошибках можно забыть", - сказал Зеленский.