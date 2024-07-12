Россия атакует Харьков: есть жертвы

ВС России нанесли удары по поселку Буды Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишут украинские СМИ.

По состоянию на сейчас, по словам чиновника, известно о 22 пострадавших, еще два человека погибли.

"Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина "скорой", которая прибыла на вызов. Информация обновляется", - отметил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что во время массированного удара погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Артем Костыря. Отмечается, что между первым и повторным ударом по Будам был промежуток в полчаса.

Ранее во время первой атаки председатель Харьковской ОВА отмечал, что осколочное ранение получил 24-летний мужчина.