Сирия хочет улучшить отношения с Турцией, но при одном условии

Сирия стремится к улучшению отношений с Турцией, но считает, что для их возвращения в нормальное русло необходим вывод турецких войск из занимаемых ими районов на севере страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел арабской республики, переданном агентством SANA.

"Сирия подчеркивает, что любая инициатива в этом направлении должна строиться на четких принципах уважения к суверенитету, независимости и территориальной целостности, - отмечается с тексте. - Поэтому приоритетное значение имеет вывод сил, незаконно присутствующих на сирийской территории, и борьба с террористическими группировками, угрожающими не только безопасности Сирии, но и Турции".

МИД Сирии "выражает благодарность и признательность братским и дружественным странам, которые прилагают искренние усилия для исправления сирийско-турецких отношений".

"Вместе с тем в Дамаске подтверждают, что нормализация двусторонних связей должна основываться на возвращении к ситуации, которая существовала до начала кризиса в 2011 году", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.