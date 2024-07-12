Лукашенко о напряженности на границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил южные границы республики и заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщают белорусские СМИ.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы.

Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - сказал Лукашенко.

Президент также поручил отвести выведенные на украинскую границу дополнительные белорусские силы в места постоянной дислокации.

Он также заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

В Генштабе ВС Беларуси заявляли ранее о необоснованной активности украинских военных вблизи госграницы.