ХАМАС прекратил контакты с находящимися в Газе лидерами движения

Палестинское движение ХАМАС прекратило какие-либо контакты с лидерами подразделений движения, которые находятся на территории сектора Газа, после атаки израильских сил в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнис на юге анклава. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, ХАМАС остановил любые виды связи со своими представителями в секторе после удара Израиля по району Аль-Маваси, в результате которого было убито не менее 70 человек, в том числе и лидер боевого крыла движения в Хан-Юнисе Рафиа Салама.

Как указывал Al Hadath, основной целью атаки Израиля на Аль-Маваси была ликвидация руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

Источники телеканала утверждают, что ХАМАС "был предупрежден о планировавшейся акции по ликвидации отдельных его лидеров в Газе", поэтому ад-Дейф и некоторые другие лидеры движения в секторе постоянно меняли места своего пребывания.

Кроме того, по данным тех же источников, в течение последних нескольких недель Израиль арестовал ряд лидеров ХАМАС второго и третьего эшелона, от которых мог получить более подробную информацию о передвижениях руководителей ХАМАС по территории Газы.

По имеющейся на данный момент информации, в ходе бомбардировки близ Хан-Юниса ад-Дейф получил серьезные ранения. Кроме того, в результате израильской атаки было убито несколько радикалов, входящих в группу по обеспечению личной безопасности лидера военного крыла ХАМАС.