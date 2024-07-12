Минэкономики Азербайджана об угрозе экономике: 30 монополий!

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 30 субъектов естественных монополий. С таким заявлением выступил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли. Его слова приводит Report.

«Одной из основных угроз экономике Азербайджана считается естественная монополия. Но среди субъектов естественных монополий есть структуры, защищающие социально-общественные интересы государства. Это предприятия транспорта и коммунальных услуг. В то же время есть субъекты естественных монополий, не принадлежащие государству», - сказал Аббасбейли.